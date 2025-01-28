Türk Kızılay'dan Halep'te Sevgi Butiği Açılışı - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Halep'te Sevgi Butiği Açılışı

Türk Kızılay\'dan Halep\'te Sevgi Butiği Açılışı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Halep'te 'Halep Sevgi Mağazası'nın açılışını gerçekleştirerek, günlük 50 aileye hizmet edecek butik ile Suriyeli vatandaşlara yardım ulaştırmayı hedefliyor. Bölgedeki insani krizle mücadele çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

28.01.2025 15:27  Güncelleme: 15:29
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HALEP'E ziyaret gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Suriye Arap Kızılay'ı Halep Şube Başkanı Muhammed Şamma ile birlikte 'Halep Sevgi Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi. Günlük 50 aileden 250 kişiye hizmet etmesi planlanan butik, haftanın 5 günü açık olacak.

Açılışın ardından vatandaşların kıyafet ihtiyaçları giderilirken, Genel Sekreter Ellialtı da çocukların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Halep Sevgi Butiği'nden kıyafet, ayakkabı ve oyuncak alan Suriyeli Larin Ahmad, Türk Kızılay'a teşekkür etti. Suriye genelinde sevgi butikleri sayısının 8'e ulaştığını belirten Genel Sekreter Murat Ellialtı, Türkiye'deki bağışçıların desteğiyle Suriye'de yardım faaliyetlerinin daha da çeşitlendirileceğini ifade etti.

Bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Türk Kızılay heyeti, 200 adet gıda kolisi ile 250 adet kırtasiye seti dağıttı. Ayrıca ziyaret kapsamında, Suriye Arap Kızılayı'na bir adet ambulans hibe edildi.

Aralık ayında Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye'nin büyükelçilikten sonra Suriye'deki ikinci resmi misyonu olarak Şam Delegasyonu'nun açılışını gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Kızılay, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da briket ev projeleri, sağlık hizmetleri ve düzenli insani yardım dağıtımlarıyla bölgedeki insani krizle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kızılay, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Halep'te Sevgi Butiği Açılışı - Son Dakika

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