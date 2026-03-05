Türk Kızılay'dan Lokma İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kızılay'dan Lokma İkramı

Türk Kızılay\'dan Lokma İkramı
05.03.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kızılay, teravih namazı sonrası lokma ikramında bulundu, köy ziyaretleri sürecek.

Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikram edildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Büyükdöllük ve Değirmenyeni köylerinde teravih namazı sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da vatandaşlarla sohbet ederek lokma ikram etti.

Köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

İpsala'da yapay zeka eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda yapay zeka eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Derneğince yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, yüksekokul öğrencilerine yönelik kapsamlı yapay zeka farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla verilen ve altı gün süren eğitim programında birçok akademisyen öğrencilere eğitim verdi.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, TUSEM üzerinden e-devlet onaylı resmi sertifika alma hakkı kazandı.

Eğitim verildi

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sosyal hizmetlerde görevli meslek elemanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılığın aile içi şiddetle ilişkisi, risk faktörleri, erken müdahale yöntemleri, vaka yönetimi, kurumlar arası koordinasyon ve yönlendirme mekanizmaları ele alındı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kızılay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Lokma İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:31:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Lokma İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.