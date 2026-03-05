Türk Kızılay\'dan Lokma İkramı

Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikram edildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Büyükdöllük ve Değirmenyeni köylerinde teravih namazı sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da vatandaşlarla sohbet ederek lokma ikram etti.

Köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

İpsala'da yapay zeka eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda yapay zeka eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Derneğince yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, yüksekokul öğrencilerine yönelik kapsamlı yapay zeka farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla verilen ve altı gün süren eğitim programında birçok akademisyen öğrencilere eğitim verdi.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, TUSEM üzerinden e-devlet onaylı resmi sertifika alma hakkı kazandı.

Eğitim verildi

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sosyal hizmetlerde görevli meslek elemanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılığın aile içi şiddetle ilişkisi, risk faktörleri, erken müdahale yöntemleri, vaka yönetimi, kurumlar arası koordinasyon ve yönlendirme mekanizmaları ele alındı.