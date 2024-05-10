Türk Kızılay, Samsun\'da ortaokul öğrencilerine afet çantası hazırlama eğitimi verdi

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Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezince ortaokul öğrencilerine afet çantası hazırlama eğitimi verildi.

Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde Türk Kızılay tarafından başlatılan Afet Farkındalık Eğitimleri ve Afetlerden Korunma Bilinci faaliyetleri kapsamında, Samsun'da ortaokul öğrencilerine yönelik afet çantası hazırlama projesi hayata geçirildi.

Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezince Kızılay Kampı'nda düzenlenen eğitimde öğrenciler, afet çantasını hazırlamayı ve çadır kurmayı öğrendi.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Samsun'da 236 okulda 24 bin öğrenciye afetlerden korunma bilinci eğitimleri verildiğini söyledi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise Türk Kızılaya eğitimlerinden dolayı teşekkür ederek, bu eğitimlerin devam etmesini istedi.