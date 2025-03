Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Başkan Halit Doğan: "Kızılay'ın her derdinde, sıkıntısında yanında olmaya, gayret eden biriyim"

SAMSUN - Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurulda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yaşadığımız her felakette en önce Kızılay'ın koştuğunu yakinen şahitlik etmiş biriyim. Bu nedenle Kızılay'ın her derdinde, sıkıntısında yanında olmaya, birlikte hareket etmeye gayret eden biriyim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen genel kurul ilk olarak Samsun Genç Kızılay'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programıyla başladı. Programda ilk olarak türküler ve şiirler okundu, akabinde oratoryo gösterisi yapıldı. Gösterinin ardından olağan genel kurula geçildi.

"Biz istiyoruz ki herkes 4 ayda bir kan versin"

Toplantıda ilk olarak konuşan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, "Biz Kızılay'ın kurulduğu günden bugüne kadar bayrak yarışında olduğunu bilen insanlarız. Burada iyilik yarışı devam ediyor. Elimizden geldiğince destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Hep birlikte ekip çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere temas etmek için uğraş veriyoruz. 2022 yılında yönetimi devraldığımız dönemden beri devam ettirdiğimiz bir aşevi var. Aşevimizin günlük 10 bin yemek kapasitesi var. Allah korusun bir afet olsa, 10 bin yemek aşevinden 1 saat içinde çıkabiliyor. Orta Karadeniz Bölge Merkezi olarak burada 5 tane ile hitap ediyoruz. Biz istiyoruz ki herkes 3 ayda 4 ayda bir kan versin" ifadelerini kullandı.

"Samsun her alanda olduğu gibi iyilikte de üretiyor"

Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, "Samsun'da görev yapan bu ekiple çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü Samsun sadece bir başlangıç değil, Samsun bir dinamizmdir. Samsun her alanda olduğu gibi iyilikte de üretiyor. Dünyada kötülüklerin listesini çıkartmaya kalksanız, buradan marsa yol olur. Biz bu kötülüklerin hepsiyle tek tek mücadeleye etmeye kalktığımızda üstesinden gelemeyiz. Ama biz insanların kalplerini iyilikle doldurursak, iyilikle kötülük aynı anda bir kalpte bulunamayacağı için o bütün kötülükleri de önlemiş olmaz mıyız?" diye konuştu.

"Kızılay'ın her derdinde, sıkıntısında yanında olmaya, gayret eden biriyim"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kızılay'ın insanların en sıkıntılı olduğu her anında yanında olmaya gayret etmiş, tüm varlığıyla insanlığın hizmetine kendini adamış, kuruluşundan bugüne kadar yardım ettiği insanların dinine, ırkına, mezhebine bakmazsın seferberlik şeklinde koştuğunu hep birlikte görmekteyiz. Yaşadığımız her felakette en önce Kızılay'ın koştuğunu yakinen şahitlik etmiş biriyim. Bu nedenle Kızılay'ın her derdinde, sıkıntısında yanında olmaya, birlikte hareket etmeye gayret eden biriyim. Kızılay'ın varlığıyla Samsun'un duruşu birbiriyle alakalıdır. Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı şehirdir. Samsun en zor günlerde kimsenin ortaya çıkamadığı o günlerde varlığını ortaya çıkarmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile şehre çıktığı, Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık ateşinin yakılmasına vesile olan şehirdir. Burada başlayan Kurtuluş Savaşı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun iyilik hareketi olarak da hayata geçmiştir. Samsun'un insanlarının ne kadar iyi ve gayretli olduğunu da bence gösteren bir işarettir. O günlerde ki iyilik bugünlerde Kızılay'ın gönüllüsü olarak Kızılay'ın hizmetlerine koşma olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

Toplantı akabinde yapılan sunumlar ile devam etti.