Türk Kızılay, Sudan'da Gıda Yardımı Dağıttı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Sudan'da Gıda Yardımı Dağıttı

Türk Kızılay, Sudan\'da Gıda Yardımı Dağıttı
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Türk Kızılay, Sudan Kızılayı ile işbirliğiyle 1000 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı işbirliğiyle Port Sudan'da yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplarda 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Ekip Başkanlığı, Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde Port Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, 6 kişilik bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşturuldu.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı 10 farklı kampta, 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dağıtımlar sırasında Sudan Kızılayı gönüllüleri ile Türk Kızılay ekipleri koordinasyon içinde çalışarak yardımların en fazla ihtiyaç duyan hanelere ulaştırılmasını sağladı.

Gıda desteğiyle ailelerin günlük yaşamlarını bir süre de olsa güvence altına alacak temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Sudan'da devam eden insani ihtiyaçlar doğrultusunda yardım operasyonunun sonraki aşamalarında Hartum ve Kuzey Kurdufan bölgelerinde de gıda dağıtımlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Böylece insani yardım faaliyetlerinin farklı bölgelere yaygınlaştırılması ve daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması amaçlanıyor.

Türk Kızılay, Sudan'da yürüttüğü gıda destek programıyla çatışmalardan etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunarken, ülkedeki insani yardım çalışmalarını Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Sudan'da Gıda Yardımı Dağıttı - Son Dakika

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