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Türk Kızılay yangın bölgelerinde aktif

Türk Kızılay yangın bölgelerinde aktif
01.08.2025 12:00
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Türk Kızılay, 40 ilde orman yangınlarında gıda ve hijyen desteği sağlayarak sahada etkin rol alıyor.

TÜRK Kızılay, ülke genelinde pek çok noktada etkili olan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hızla yayılan orman yangınlarında uzman personeli, gönüllüleri ve farklı teknik donanımlara sahip aracıyla ilk andan itibaren sahada aktif rol aldığını duyurdu. Yangının etkili olduğu kırsal bölgelerde görev yapan itfaiye ekiplerine, orman işçilerine, gönüllü personele ve vatandaşlara temel beslenme desteği sağlayan Kızılay, şimdiye dek 40 ilde, 104 farklı noktada, 80 ikram aracı ve 166 müdahale aracıyla görev yaptığını bildirdi.

Alevlerle mücadelenin kesintiye uğramaması için görevlilere içme suyu, ayran, paketli gıda ve sandviçten oluşan toplam 1 milyon 881 bin gıda ve içecek dağıtan Türk Kızılay, çalışmalarını 454 uzman personel ve 779 gönüllü ile sürdürdüğünü aktardı. Kızılay ekipleri, soğutma çalışmalarının devam ettiği Bursa Harmancık ve Karabük Merkez'de ise bir yandan beslenme faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan kurdukları iki adet mobil çamaşırhane ile görevli ekiplere ve vatandaşlara hijyen desteği sağlıyor.

Yangın bölgelerinde hızla organize olan gönüllüler, beslenme hizmetinden lojistik desteğe kadar birçok alanda özveriyle görev yaptı. Bu isimlerden biri de Karabük'teki yangında durmaksızın çalışan 27 yaşındaki Şevval Vural'dı.

Karabük Üniversitesi, İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi olan Vural, "Yangın bitene dek hep beraber buradayız. Şu anda Karabük'e bağlı Tandır Köyündeyiz. Yangın başladığından beri sahada gönüllüyüm. Bu benim ilk saha deneyimim. Burada çalışan personellere, vatandaşlara yardımcı oluyor, onlara gıda konusunda beslenmede destek veriyoruz. Sahada çalışmayı seviyorum. Olmam gereken yerdeyim. Çalışan personeller çok fazla yorgunlar. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve yangın bitene kadar hep beraber buradayız" dedi.

Kaynak: DHA

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