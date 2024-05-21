Türk-Macar Kültür Yılı Etkinlikleriyle Rakoczi Müzesi\'ne Ziyaretçi Artışı

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Türk-Macar Kültür Yılı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Rakoczi Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı 2 kat arttı.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Bu yılın Türkiye - Macaristan Kültür Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlenen programalar dolayısıyla, geçen yıl aynı dönemde 1000 kişinin ziyaret ettiği müze, bu yıl 2 bin kişiyi ağırladı.

Müze Müdürü Ali Kabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlenen tanıtım ve çeşitli etkinlikler sayesinde ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Rakoczi Müzesi'nin kentin önemli simgelerinden birisi olduğunu ifade eden Kabul, "Bu hafta özellikle turizm haftası sebebiyle bayağı ziyaretçimiz var. Bu sene Bulgar ziyaretçi de çok geliyor. Macaristan'dan daha çok Bulgar ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçinin Türk, Macar, Bulgar olması bizim için fark etmiyor. Ziyaretçinin çok olması bizi sevindiriyor. Geçen yıla göre bu sene şimdiye kadar gelen ziyaretçi 2 katına çıkmış durumda." dedi.

Kabul, kente gelen Macarların mutlaka müzeyi ziyaret ettiğini aktararak, Türk-Macar Kültür Yılı'nın ziyaretçi sayısındaki artışta etkili olduğunu dile getirdi.

Müzeyi gezen Fenyvesı Robert de Macaristan'dan ailesiyle tatil için Tekirdağ'a geldiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Robert, "Özellikle Rakoczi Müzesi'ni gezmek için Tekirdağ'a geldik. Rakoczi, Macarlar için çok değerlidir. Buraya tatile gelenler müzeye uğramadan ayrılmıyor. Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.