Türk Medeni Kanunu\'nun 100. Yılı Paneli

İzmir'de, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) işbirliğinde "Türk Kanunu Medenisi'nin Hazırlanış Süreci Paneli" gerçekleştirildi.

İEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanış süreci, dönemin hukuk anlayışı, komisyon çalışmaları ve Cumhuriyet'in toplumsal dönüşüme etkileri akademik perspektifle ele alındı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç burada yaptığı konuşmada, Türk Kanunu Medenisi'nin kabulünün 100. yılı dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kanunun kabulüyle birey merkezli, laik ve çağdaş bir hukuk anlayışının temellerinin atıldığını vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:

"Özellikle kadınların hukuk önünde erkeklerle eşit bireyler haline gelmesi bakımından Türk Kanunu Medenisi tarihi bir dönüm noktasıdır. Kadının evlilik, boşanma, miras ve mülkiyet alanlarında hukuki güvenceye kavuşması, Cumhuriyet'in toplumsal modernleşme hedefinin en somut göstergelerinden biri olmuştur. Bu yönüyle Türk Kanunu Medenisi yalnızca bir hukuk metni değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in toplum tasavvurunun temel belgelerinden biridir."

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu da medeni kanunla gerçekleştirilen hukuk reformunun aile yapısından toplumsal yaşama, kadın haklarından bireyin toplumdaki yerine kadar hayatın her alanında köklü bir değişimin kapısını araladığını söyledi.

Cumhuriyet'in ilanının ardından kapsamlı bir dönüşümün hayata geçirilmesinin dönemin vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Biresselioğlu, özellikle kadınlara tanınan medeni haklar açısından Türkiye'nin o yıllarda birçok ülkenin ilerisinde bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Ayşe Havutçu, Prof. Dr. Gül Akdoğan, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Doç. Dr. Birgül Bozkurt sunumlar gerçekleştirdi.