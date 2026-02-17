Türk Medeni Kanunu Üzerine Panel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Medeni Kanunu Üzerine Panel

17.02.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı için panel düzenlendi; kadın hakları ve hukuk temaları konuşuldu.

Atatürk Araştırma Merkezince, "Kabulünün 100. Yılında Türk Kanunu Medenisi Paneli" düzenlendi.

Atatürk Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, panel Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na dahil edilen "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Projesi" kapsamında düzenlenen panelin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Araştırma Merkezi tanıtım filmi ile Türk Medeni Kanunu'nun kabulüne ilişkin video gösterimiyle devam etti.

Açılış konuşmasını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ın yaptığı programa, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan katıldı.

Kılınç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Bengül Bolat, "Atatürk ve Kadın: Türkiye'de Kadınların Toplumsal ve Siyasi Hayata Katılma Süreçleri" başlıklı sunumunda, Türk Medeni Kanunu'nun kadın hakları bakımından dönüştürücü rolünü ele aldı.

Dr. Banu Fatma Günarslan da "Yasal Mal Rejiminde Değer Artış Payı Alacağı ile Katkı Payı Alacağı İlişkisi" konulu sunumunda medeni hukukun mal rejimi hükümlerini güncel uygulamalar çerçevesinde değerlendirdi.

Dr. Hatice Cemre Akyılmaz ise "Cumhuriyetin Anayasal Haklar ve Eşitlik Düzeninin İnşasında Türk Kanun-ı Medenisinin Kurucu Rolü" başlıklı konuşmasında, Medeni Kanun'un, Cumhuriyet'in hukuk devleti ve eşitlik anlayışının tesisindeki temel işlevini anlattı.

Program, katılımcıların soruları ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Medeni Kanunu Üzerine Panel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 3 gol var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 3 gol var
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:29:54. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Medeni Kanunu Üzerine Panel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.