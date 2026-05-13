Türk Milletvekili Yeni Bakan Atandı

13.05.2026 14:27
İngiltere Kralı 3. Charles, Türk kökenli Nesil Çalışkan'ı yeni bakan olarak atadı.

İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atanan yeni isimleri onaylarken, atananlar arasında Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan da yer aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Kral 3. Charles dünkü istifalar sonrası boşalan devlet bakanlıklarına yapılan yeni atamaları onayladı.

Buna göre, Türk kökenli Barking milletvekili Nesil Çalışkan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığında görevli Devlet Bakanlarından biri olarak atandı. Çalışkan'ın hangi sorumluluklara sahip olacağı henüz açıklanmadı.

Natalie Fleet İçişleri Bakanlığı, Catherine Atkinson Adalet Bakanlığı, Preet Kaur ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki devlet bakanlıklarına getirildi.

İngiltere'de bakanlıkların sorumluluk alanındaki farklı görevleri yerine getiren siyasiler "Devlet Bakanı" olarak anılıyor. Bakan yardımcılığına da karşılık gelen bu görevleri yürütecek kişiler Başbakan tarafından seçilirken, atamalar Kral'ın onayından geçiyor.

Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak 1988'de Londra'da doğan Çalışkan, daha önce Londra'nın Enfield ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. Çalışkan, 29 yaşında başkan seçilerek bu göreve gelen en genç kadın olmuştu.

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Seçimlerde yenilgiye uğrayan iktidar partisinde 93 milletvekili Başbakan Starmer'ın istifasını talep etmiş, bunlar arasında yer alan 4 devlet bakanı kendi görevlerinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

