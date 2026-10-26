Türk Mühendisler Derneği, Taşkent'te 5. Mühendislik Zirvesi'ni gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Mühendisler Derneği, Taşkent'te 5. Mühendislik Zirvesi'ni gerçekleştirdi

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Türk Mühendisler Derneği, Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi'nin beşincisini Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenledi. Kamu, akademi ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı zirvede ortak mühendislik projeleri ve teknoloji işbirlikleri ele alındı.

Türk Mühendisler Derneği, Türk devletleri arasında sanayi, teknoloji, mühendislik, AR-GE ve yatırım alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi'nin beşincisini Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te tertip etti.

Türk Mühendisler Derneği tarafından Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) işbirliğiyle düzenlenen zirvede, kamu kurumları, akademi ve iş dünyasından temsilciler bir araya geldi.

Ankara, Türkistan, Lefkoşa ve Bakü'nün ardından Taşkent'te düzenlenen zirvede, ortak mühendislik projeleri, teknoloji işbirlikleri, yatırımlar ve ticari bağlantıların geliştirilmesi ele alındı. Program kapsamında yapay zeka, dijital dönüşüm ve siber güvenlik, savunma sanayisi, enerji ve yeşil dönüşüm, dayanıklı altyapılar ve inşaat teknolojileri ile ortak AR-GE ve yatırım fırsatları başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Ayrıca ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, mühendislik mesleğinin itibarını ve geleceğini güçlendirmeyi, bu alandaki çalışmaları Türk dünyasına yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Türk dünyası ülkelerinin mühendislik ve teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yürütmesinin önemine işaret eden Yekebağcı, ortak araştırma merkezleri kurulması ve bu merkezlerde geliştirilen çalışmaların ortak üretime dönüştürülmesinin hedefleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Yekebağcı, mühendislik eğitimlerinin ortak bir vizyon çerçevesinde geliştirilmesi ve Türk dünyasındaki üniversitelerin mühendislik fakültelerinin karşılıklı tanınmasının da işbirliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız da Türk dünyasının ortak tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çekti.

Teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dönemde Türk dünyası ülkelerinin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemini vurgulayan Yıldız, mühendislik alanındaki buluşmaların ülkeler ve üniversiteler arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

İşbirliği bilim, teknoloji ve üretimle güçlenecek

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da ortak tarih ve kültürel mirasın Türk dünyasını birbirine bağlayan güçlü bir temel oluşturduğunu, bu mirası geleceğe taşımanın bilim, teknoloji ve üretimde elde edilecek başarılarla mümkün olacağını belirtti.

Yapay zeka, enerji teknolojileri, siber güvenlik ve savunma sanayisi gibi alanlardaki gelişmelerin ülkelerin ekonomik gücünü ve stratejik konumunu doğrudan etkilediğine işaret eden Ulutaş, bu yeni dönemde sahip oldukları kaynakları bilgiye, teknolojiye ve katma değerli üretime dönüştürebilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Ulutaş, Türk dünyasının sahip olduğu bilgi birikiminin ortak araştırmalar ve teknoloji projeleriyle daha etkin değerlendirilebileceğini, bu çalışmaların ve üretim ortaklıklarının ülkelerin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye ile Özbekistan'ın sanayi, enerji, ulaştırma, inşaat ve mühendislik alanlarındaki potansiyellerinin birbirini tamamladığını belirten Ulutaş, işbirliğinin yalnızca ticaret hacminin artırılmasıyla sınırlı kalmaması, ortak üretim, teknoloji geliştirme ve yatırımlara da odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Ulutaş, zirvenin başarısının yapılan konuşmaların yanı sıra bunların ardından atılacak adımlarla ölçüleceğini belirterek, kurulan temasların ortak araştırmalara, yatırımlara ve mühendislik projelerine dönüşmesinin bu toplantının en değerli ve en somut sonucu olacağını kaydetti.

Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği Başkanı Davut Azmi Erbaş da iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren derneğin, mühendislik alanındaki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesine de önem verdiğini belirtti. Erbaş, benzer etkinliklerin daha sık düzenlenmesinin Türkiye ve Özbekistan arasındaki işbirliğini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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