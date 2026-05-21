Türk Mutfağı Haftası 'Bir Sofrada Miras' Temasıyla Başladı: Gaziantep Lezzetleri Öne Çıktı

21.05.2026 17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası", bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla 21-27 Mayıs arasında kutlanıyor.

Temada, Türk mutfağının yalnızca yemek kültürü değil, paylaşım, aile, dayanışma ve kültürel hafıza yönü ön plana çıkarılıyor.

Hafta kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirilen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı çerçevesinde Mutfak Sanatları Merkezi tarafından şehrin yöresel lezzetleri, modern sunumlarla tanıtıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan merkezin şefi Cuma Kaplan, etkinlikte yuvarlama, tarhunlu Antep böreği, erik tavası ve astarlı sütlaç lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Kaplan, "Gaziantep için Gastrodiplomasi Modeli ve İş Birliği Mekanizmaları" çalıştayında da coğrafi işareti almış yemeklerden bahsettiklerini aktararak, "106 tane coğrafi işaret almış ürün var. En son bildiğim kadarıyla haylan kabağı reçeli işaret aldı." dedi.

Gastronomi üzerine Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı mutlu olduklarını ve bu tür organizasyonların artması temennisinde bulunan Kaplan, şunları kaydetti:

"Mutfak Sanatları Merkezi'nde Gaziantep yemeklerini eskiden nasıl üretiliyorsa, aynı şekilde yapıyoruz. Fakat farklı sunumlar gerçekleştiriyoruz. Yemeğin özünü bozmadan sunum yapmaya çalışıyoruz. Menüleri mevsimindeki ürünlere göre çıkarıyoruz. Hangi mevsimde hangi meyve varsa ona göre yapıp, sunuyoruz."

Gaziantep, UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan kentlerden biri olarak Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde öne çıkan şehirler arasında bulunuyor.

Ayrıca kentte hafta kapsamında gastronomi söyleşileri, yöresel yemek tanıtımları, şef buluşmaları, atölyeler ve geleneksel lezzet sunumları düzenleniyor.

Türk Mutfağı Haftası'nın temel amaçları arasında ise Anadolu'nun mutfak mirasını uluslararası alanda tanıtmak, yerel ürünleri ve geleneksel pişirme tekniklerini yaşatmak, sürdürülebilir ve atıksız mutfak kültürünü desteklemek ile kuşaklararası kültürel aktarımı güçlendirmek yer alıyor.?

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:23:51.
