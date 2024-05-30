Türk Mutfağı Haftası İslamabad'da Düzenlendi - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası İslamabad'da Düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası İslamabad\'da Düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile eşi Meryem Paçacı'nın ev sahipliğinde, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleşen etkinliğe Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Shaza Fatima Khawaja da katıldı. Etkinlikte Ege mutfağından örnekler sunuldu ve Türkaegean temalı kısa tanıtım filmi ile yemek tariflerini içeren videolar gösterildi.

30.05.2024 17:03
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile eşi Meryem Paçacı'nın ev sahipliğinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik binasında yapılan etkinliğe, Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Shaza Fatima Khawaja onur konuğu olarak katıldı.

Büyükelçi Paçacı ve eşi Meryem Paçacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinin bu yılki teması "Türkaegean-Türk Ege Mutfağı" olarak belirlendi.

Etkinlikte misafirlere Ege mutfağından yemekler ikram edildi.

Misafirlere Ege mutfağının örnekleriyle ilgili bilgiler sunan Büyükelçi Paçacı ve Meryem Paçacı, özellikle Ege mutfağının zenginliğini, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan, sağlıklı, geleneksel tariflerin, "sıfır atık" felsefesiyle nasıl hazırlandığını anlattı.

Etkinlikte ayrıca "Türkaegean" temalı kısa tanıtım filmi ile yemeklerin tariflerini içeren kısa videolar gösterildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Mutfağı Haftası İslamabad'da Düzenlendi - Son Dakika

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