Türk Mutfağının Gönüllü Elçisi: Ahmet Akpınar - Son Dakika
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Türk Mutfağının Gönüllü Elçisi: Ahmet Akpınar

06.06.2026 11:14
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Ahmet Akpınar, Singapur'da Türk mutfağını tanıtarak iki kültür arasında köprü kuruyor.

Kahramanmaraş doğumlu Ahmet Akpınar, 26 yıl önce gittiği Singapur'da Türk mutfağını ve kültürünü Güneydoğu Asya'nın kalbine taşıyarak gönüllü kültür elçisine dönüştü.

Aile lokantasında çekirdekten aşçı olarak yetişen Akpınar, 1991'den bu yana sofralara lezzet katıyor.

Türkiye'de ortaokulu bitiren Akpınar, genç yaşta geldiği Singapur'da Fransız ve İtalyan mutfakları başta olmak üzere, gastronomi alanında birçok diploma aldı, İngilizce, Çince ve Malaycanın yanı sıra çok sayıda dili ve kültürü öğrendi.

Altı yıl Çin restoranında çalışarak Çin mutfağını, dilini ve kültürünü öğrenen Akpınar, ardından Singapur'un beş ve altı yıldızlı otellerinde şefliğe uzanan bir kariyer inşa etti.

Halihazırda Singapur'un Nanyang Teknolojik Üniversitesi, Nanyang Politeknik ve James Cook Üniversitesi gibi prestijli kurumlarında gastronomi dersleri veren Akpınar, aynı zamanda 15 yıldır Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'nin özel aşçısı olarak görev yapıyor.

Şef Akpınar, göçmen olarak geldiği Güneydoğu Asya'nın kalbi olarak nitelendirilen Singapur'da Türk kültürünü özenle tanıtırken Singapurlu bakanlar ve milletvekillerinin protokol yemeklerini de hazırlıyor.

Singapur'a döneri ve Maraş dondurmasını tanıttı

Akpınar, aldığı eğitimler ve kişisel gelişim çalışmalarıyla tecrübesini artırırken bir yandan da geleneksel Türk mutfağını Singapurluların beğenisine sunarak yemekleriyle iki ülke arasında gönüllü elçilik görevini icra ediyor.

Singapur'a geldiği dönemde döner kebabın ne olduğunu bilen olmadığını söyleyen Akpınar, "İlk yaptığımda millet çok merakla bakıyordu. Tavuk diyordum, onlar 'bu kadar büyük tavuğu nereden buldun, bu deve kuşu olmalı' diyordu." dedi.

Türk yemeklerini sunarken yemeklerin isimleri ve aslından hiçbir zaman ödün vermediğini vurgulayan Akpınar, çoban salatasını asla "Grek salata" olarak sunmadığını, yemeklerin Türkçe adlarını İngilizceye çevirmediğini belirtti.

Akpınar, İskender siparişinde acı sos isteyenlere "Bizim ülkemizde böyle bir şey yok, istiyorsanız biberinizi kendiniz ekleyin" yanıtını verdiğini aktardı.

Tecrübeli şef Akpınar, Singapur'da halkın genelde pirinç tükettiğine işaret ederek ülkeye Maraş dondurması ve sandviç dürümü de tanıttığını sözlerine ekledi.

Depremde 200 yakınını kaybeden şef Akpınar, Singapur'u harekete geçirdi

Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Akpınar'ı derinden etkilerken onu yeniden harekete geçirdi

Depremin merkez üssünün kendi memleketi olduğunu öğrenen Akpınar, Singapur'un en büyük medya kuruluşu Channel 5'e röportaj vererek Singapurluları Türkiye'ye desteğe davet etti.

Akpınar, Türk diplomatların da girişimiyle Singapur hükümetinin 52 kişilik arama kurtarma ekibi ve 4 kurtarma köpeğini Türkiye'ye sevk ettiğini ve Türk Hava Yolları aracılığıyla dört kargo uçağı dolusu yardım malzemesi ve para gönderildiğini dile getirdi.

Yakın akrabalarından 200'e yakın kişiyi kaybeden Akpınar, Singapur makamlarına yaptığı başvuruyla kardeşlerini ve yeğenlerini Singapur'a getirdi, normalde 90 günle sınırlı olan vizelerini bir yıla uzattırdı.

Akpınar'ın kardeşleri üç yıl Singapur'da kaldıktan sonra TOKİ konutlarını teslim edilmesiyle Kahramanmaraş'a döndü.

Tecrübeli şef Ahmet Akpınar, bugün hem Türk mutfağının gönüllü elçisi hem de Singapur protokol sofralarının vazgeçilmez ismi olarak kendi deyimiyle "hem çalışmaya hem eğitim almaya hem eğitim vermeye hem de tanıtmaya" devam ediyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Diplomasi, Singapur, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Mutfağının Gönüllü Elçisi: Ahmet Akpınar - Son Dakika

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