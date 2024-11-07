Türk Müziği Konseri AKM'de

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan Rast-ı Cedid Klasik Türk Müziği Faslı ve Dilek Türkan'dan Solo Şarkılar Konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda 13 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.
Konserin ilk bölümünde, klasik Türk müziğinin az bilinen rast-ı cedid makamında bestelenmiş eserler seslendirilirken, ikinci bölümde ise sanatçı Dilek Türkan, Türk müziğinden seçme eserlerle sahne alacak.
Etkinliğin sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı üstleniyor.
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