Türk Müziği Konseri AKM'de

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İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan Rast-ı Cedid Klasik Türk Müziği Faslı ve Dilek Türkan'dan Solo Şarkılar Konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda 13 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Konserin ilk bölümünde, klasik Türk müziğinin az bilinen rast-ı cedid makamında bestelenmiş eserler seslendirilirken, ikinci bölümde ise sanatçı Dilek Türkan, Türk müziğinden seçme eserlerle sahne alacak.

Etkinliğin sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı üstleniyor.