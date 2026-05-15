Türk-Nijerya Film Festivali Abuja\'da

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde düzenlenen Türk-Nijerya Film Gösterim Festivali'nde iki ülkenin kısa filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Northern Film Summit organizasyon şirketi işbirliğinde düzenlenen 4'üncü Northern Film Summit/Türk-Nijerya Film Gösterim Festivali, "Sinema Yoluyla Kültürleri Birleştirmek: Kuzey Nijerya-Türkiye Yaratıcı Değişim ve Sinematik İş Birliği" temasıyla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Nijerya yapımı "Eno" filmi ile yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın yaptığı Türk filmi "Cemile" gösterildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Muzaffer Hakan Tok, açılışta yaptığı konuşmada, iki kısa filmin farklı sanatsal gelenekler arasında anlamlı bir köprü oluşturduğunu belirtti.

Kültürel etkileşimlerin farklı yaşam biçimlerini, gelenekleri, duyguları ve bakış açılarını anlamayı sağladığını belirten Tok, "Farklı kültürel geçmişlerden geliyor olsak da filmler, düşündüğümüzden çok daha fazla ortak noktaya sahip olduğumuzu bize hatırlatıyor." dedi.

Tok, kültürel etkileşimlerin uzun vadede ülkeleri birbirine yakınlaştırdığına ve toplumlar arasında anlayış ile işbirliğinin gelişmesine katkı sunduğuna dikkati çekerek, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Abuja YEE ile Northern Film Summit yetkililerine teşekkür etti.

Gösterimi yapılan "Eno" filminde, aynı evi paylaşmaktan bunalan bir kadının taşınma kararı alması ve ev arkadaşlarının ona geçmişte yaşanan bir olayı ve paylaştıkları sırrı hatırlatması konu ediliyor.

"Cemile" filmi ise yaklaşan maçına hazırlanan, kendine güvenen ancak duygularıyla yüzleşmekte zorlanan hırslı bir kick boksçunun hikayesini anlatıyor.