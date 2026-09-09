Türk pilotlar Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine başladı - Son Dakika
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Türk pilotlar Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine başladı

Türk pilotlar Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine başladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedarik anlaşması kapsamında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının terminoloji eğitimlerini tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedarik anlaşması kapsamında ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının terminoloji eğitimlerini tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk pilotlar Eurofighter Typhoon uçuş eğitimlerine başladı - Son Dakika

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