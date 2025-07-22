Türk Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Kurtardı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botuyla Yılancı Burnu'nun batısına, buradan da sivil bir tekneyle Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı tespit edildi. Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu'nun batısındaki karasularımıza bırakıldı. Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.