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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sanat müziğinin emektar isimlerinden Yüksel Uzel, ailesi ve sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 74 yaşında hayatını kaybeden Uzel için Yeniköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ünlü sanatçının cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan ünlü isimler, Uzel'in sanatçılığını ve kişiliğini övgüyle anlattılar. Uzel'in yakın arkadaşı Safiye Soyman ise onun değerli bir sanatçı olduğunu ve çok özlediğini belirtti.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel Son Yolculuğuna Uğurlandı
09.01.2024 - 17:11,
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Türk sanat müziğinin emektar isimlerinden Yüksel Uzel, ailesi ve sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Uzel için Yeniköy Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Namazın ardından ünlü müzisyenin cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden kızı Arzu Uzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annesi için "Bir parçanızı kaybetmiş oluyorsunuz. Annemin kürküyle geldim. Çünkü annem hem anne hem baba oldu bana. Eşi dostu, hayatındaki en büyük zenginlik." dedi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da "Benim için çok özel, güzel, zarif, çok bilge ve farklı bir kadındı. Çok uzun zamandır hatta ilk genç kızlık yıllarımdan beri tanıdığımdı." ifadesini kullandı.

Uzel ile mesleğe başlangıcından çok önce tanıştığını kaydeden Akbağ, "Kendisiyle tesadüfi bir dostluğumuz var. Benim için çok özel biriydi. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Müzisyen Safiye Soyman da yakın arkadaşı Yüksel Uzel için şunları kaydetti:

"Çok değerli bir sanatçımızdı. Çok iyi bir büyüğümüzdü. Gerçekten çok kültürlü, bambaşka biriydi. Ağzından bal akardı, altın nağmeler dökülürdü. Çok başkaydı Yüksel'imiz. Johannesburg'da olduğu için, geriden geriye takip edemiyoruz ama Türkiye'ye geldiği zaman mutlaka görüşürdük. Çok üzüldüm onun hastalığına. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: AA
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