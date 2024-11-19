Türk Savunma Sanayi, Pakistan'daki IDEAS Fuarı'na Katılıyor

Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Pakistan'ın Karaçi şehrinde gerçekleşen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne, 21 Türk savunma sanayi firmasının katıldığını açıkladı.

SSB'den yapılan açıklamada, "IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, 19-22 Kasım 2024 tarihleri arasında, Pakistan'ın Karaçi şehrinde gerçekleşecek. Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek ve 4 gün boyunca devam edecek etkinliğe, dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların ve savunma sanayi üreticilerinin katılımı bekleniyor. Her 2 yılda bir gerçekleştirilmekte olan ve bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunan IDEAS 2024'e; SSB liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, 21 Türk savunma sanayi firması katılım sağlayacak. Fuar süresince Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek" denildi.