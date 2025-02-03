Türk Savunma Sanayii Macaristan\'a Zırhlı Araç Teslim Etti

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Nurol Makina tarafından üretilen 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky'nin katılımıyla düzenlenen törenle teslim edildiğini duyurdu.

Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, Nurol Makina tarafından üretilen Gidran/ Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky'nin katılımıyla düzenlenen törenle teslim edildi. Bu teslimatla birlikte, Türk Savunma Sanayii'nin küresel arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladık. Projede emeği geçen Nurol Makina firmamız başta olmak üzere, tüm proje paydaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Türk Savunma Sanayii, yüksek yerlilik oranı, inovatif çözümleri ve güçlü ihracat vizyonu ile 40'tan fazla ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı ihraç etmiş ve dünya savunma pazarında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Bu teslimatın Türkiye-Macaristan iş birliğini güçlendirmesini, yeni teknolojik ortaklıklara kapı açmasını ve her iki ülkenin savunma kabiliyetlerini ileriye taşımasını diliyorum. Durmadan üretmeye, ihracatla büyümeye, dost ve müttefik ülkelerle iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.