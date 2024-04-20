Türk Savunma Sanayisi, Havan ve Obüs Sistemlerine Yüksek Hassasiyetli Milyem Ölçer Geliştirdi - Son Dakika
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Türk Savunma Sanayisi, Havan ve Obüs Sistemlerine Yüksek Hassasiyetli Milyem Ölçer Geliştirdi

Türk Savunma Sanayisi, Havan ve Obüs Sistemlerine Yüksek Hassasiyetli Milyem Ölçer Geliştirdi

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Dora Makina, Türk savunma sanayisi için havan, obüs gibi silah sistemlerinin hedefe hassasiyetle atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirdi. Bu ölçer, 3 ayrı hassasiyet ayarı yapabilme özelliğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dora Makina, prototip üretimini tamamladığı ve patentini aldığı bu çözümü obüs ve havan gibi silah sistemlerinin kullanıcılarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.

20.04.2024 13:28
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Türk savunma sanayisi bünyesinde havan, obüs gibi silah sistemlerinin hedefe hassasiyetle atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirildi.

Savunma sanayisinde görev alan ana ve alt yükleniciler, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu sistem ve ekipmanları gelişen teknolojilere uygun olarak yerli imkanlarla karşılanması için faaliyetler yürütüyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Dora Makina da sahip olduğu kabiliyetlerle savunma, havacılık ve uzay sanayisine, enerji ve medikal sektörlerine yönelik metal veya metal olmayan, grafit, plastik ve benzeri özel malzemelerden oluşan makine-teçhizat, aksam ve yedek parçaları istenilen standartlara uygun yüksek hassasiyette üretiyor.

Dora Makina son olarak havan, obüs gibi silah sistemlerinin istenen noktaya atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirerek bu çözümü patent ile tescilledi.

Bir açı ölçüsü olan milyem, topçu atış hesaplamalarında askerler tarafından kullanılıyor. Milyem ölçer de genellikle askeri alanlarda atış yapılırken atıcının milyem açısının ayarlanmasını sağlıyor. Buluşa konu milyem ölçerde yer alan 3 konsol ile hem kaba hem hassas ayar yapılabiliyor.

3 ayrı hassasiyet ayarı

Dora Makina Kurucu Ortağı Bekir Sağlamyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır ASELSAN ve Roketsan gibi şirketlerin stratejik ortağı olarak savunma sanayisine hizmet ettiklerini söyledi.

Yerlileştirdikleri milyem ölçerin 1940-1950'li yıllarda ABD tasarımı bir çözüme dayandığını anlatan Sağlamyürek, üzerinde çalışılmadığı için de bugüne kadar aynı şekilde geldiğini belirtti.

Ürünün güncel ihtiyaçları karşılamadığını, hassasiyetinin daha iyi seviyeye getirilmesi gerektiğini dile getiren Sağlamyürek, bu yönde çalışma yaptıklarını, mevcutta 2 kişi tarafından kullanılabilen milyem ölçeri mıknatıslı yapıyla tek kişinin kullanabileceği hale getirdikleri kaydetti.

Sağlamyürek, şöyle konuştu:

"10 kilometrede 16 metre, 40 metre ve 200 metre sapma yapabilecek 3 ayrı su terazisi koyup, bunların üçünün ayar sağlayabileceği bir seviyeye getirdik. Zaman varsa 16 metreye kadar hassas ayar yapılabiliyor. Acele varsa çok daha hızlı alttaki ayarlarla atış yapılabiliyor. Bu havan, obüs gibi yükseklik ayarı yapılan tüm mühimmat atan sistemlerin kullanabileceği bir çözüm. Prototip üretimini yaptık, tasarım ve çizimlerini bitirdik. Deneme çalışmalarını yaptık, patentini aldık."

Kullanıcılardan olumlu geri dönüş aldı

Mevcut milyem ölçerin birden fazla kişi tarafından kullanılabilmesi, 800 milyemden sonra diğer yüzünü çevirmeye ihtiyaç duyulması gibi dezavantajlara sahip olduğuna işaret eden Bekir Sağlamyürek, geliştirdikleri çözümün 1600-1700 milyeme kadar ayar ve açı iznini pratik bir şekilde, yüksek hassasiyetle verdiğini vurguladı.

Sağlamyürek, kullanım sırasında milyem ölçerin istenen açıda ayarladıktan sonra mıknatıslı yapısı sayesinde silah sistemine tutturulduğunu, yükseklik ayarıyla istenen açıya ulaşıldığında atışın gerçekleştirildiğini anlattı.

Obüs ve havan gibi silah sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığını ve bundan sonraki süreçte milyem ölçeri bu kullanıcılarla buluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Sağlamyürek, bugüne kadar tüm kullanıcılardan ortaya koydukları çözümün pratik ve basit olduğu yönünde geri dönüş aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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