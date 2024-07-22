Türk Silahlı Kuvvetleri 2. CISM Balkan Dağ Koşusu'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri 2. CISM Balkan Dağ Koşusu'nda şampiyon oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri 2. CISM Balkan Dağ Koşusu\'nda şampiyon oldu

Sırbistan Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 2. CISM Balkan Dağ Koşusu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımı takım halinde şampiyonluk elde etti. Şampiyonada ferdi tasnifte ise Türk sporcular birincilik, ikincilik, beşincilik ve altıncılık elde etti. Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı ve personelini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

22.07.2024 21:19
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(ANKARA) - Sırbistan Silahlı Kuvvetleri sorumluluğunda düzenlenen 2'inci CISM Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (8 km) yarışması 7 ülkeden 24 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımı takım halinde şampiyon oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 2'inci CISM Balkan Dağ Koşusu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takım olarak şampiyonluk elde ettiğini duyurdu. MSB X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"2'nci CISM Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (8 km) Sırbistan Silahlı Kuvvetleri sorumluluğunda, 7 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla icra edildi. Söz konusu şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımımız takım halinde şampiyonluk elde etti. Şampiyonada ferdi tasnifte; Öğ. Tğm. Hüseyin Can 1'incilik, Sb. Ad. Murat Emektar 2'ncilik, Topçu Atğm. Mahsum Değer 5'incilik, Topçu Atğm. Sebih Bahar 6'ncılık elde etti. TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve personelimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri 2. CISM Balkan Dağ Koşusu'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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