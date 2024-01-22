Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG\'li teröristlere karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.
MSB'nin resmi X hesabından Fırat Kalkanı bölgesine dair bugün yeni bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."
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