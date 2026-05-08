Türk Şirketlerinden Helikopter Pisti Anlaşması

Türk şirketleri HeliPLAT ve Maco Makina, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çelik, çelik ve alüminyum, alüminyum demonte veya sabit helikopter pistlerinin üretilmesi, montajı, kullanıma alınması ve sertifikalandırılması alanlarında genel sözleşme imzaladı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da Türk savunma sanayisi şirketleri, çeşitli anlaşmalar imzalıyor.

İmza törenine HeliPLAT Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Akpınar ve Maco Makina Genel Müdürü Osman İstemihan Kırboz katıldı.

"Geliştireceğimiz platformlar, her noktada konuşlandırılabilecek bir yapıya sahip olacak"

Fuat Akpınar, yaptığı konuşmada, SAHA 2026'da sadece sözleşme imzalamak için değil aynı zamanda geleceğin hava operasyonlarını, altyapısını birlikte inşa etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sözleşmenin Maco Makina ile çelik ve alüminyum yapıda modüler ve sabit helikopter platformu tasarımına, üretimine, montajına ve sertifikasyonuna kadar uzanan uçtan uca mühendislik ve uygulama sürecini kapsadığını belirten Akpınar, "Bu anlaşmayı değerli kılan unsur teknik kapsamı değil ortaya koyduğu vizyondur. Geliştireceğimiz platformlar, hızlı kurulabilen, taşınabilir, ihtiyaç duyulan her noktada konuşlandırılabilecek bir yapıya sahip olacak." diye konuştu.

Akpınar, geliştirecekleri platformların afet ve acil durumlarda hayat kurtaran iniş noktaları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastaneler için kesintisiz hava ambulans erişimini sağlamış olacağız. Şehirler için geleceğin hava ulaşımı helikopter taksi sisteminin altyapısını oluşturacağız. Amacımız, Türkiye'de hava taşımacılığını ileri seviyeye taşımak. Bugün attığımız bu imzayla afet yönetimi, sağlık hizmetleri, kentsel ve hava mobilitesi alanında yeni bir dönem başlatacağız."