Türk Somonu Hasat Şenliği Yakakent\'te

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün öne çıkan ürünlerinden Türk somonunda hasat sezonu festivalle açılacak.

"1. Türk Somonu Hasat Şenliği", 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Yakakent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakakent Belediyesi ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği koordinasyonunda düzenlenecek. Samsun ve Sinop'taki üretici birlikleri de organizasyona katkı sağlayacak.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Türk somonunun su ürünleri sektöründe önemli bir marka haline geldiğini belirterek, ilçenin üretimde önemli bir merkez konumunda bulunduğunu ifade etti.

Aydoğdu, organizasyonla hem üreticileri desteklemeyi hem de vatandaşları sağlıklı ve kaliteli bir protein kaynağı olan Türk somonuyla daha fazla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Festival kapsamında yaklaşık 300 çocuğa Türk somonundan hazırlanan ürünler ikram edilecek, denizde süslenen tekneler eşliğinde sembolik hasat gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca yaklaşık 2 bin kişiye balık dağıtımı yapılması planlanıyor.