Türk Sporcuları Paris 2024 Olimpiyatları'nda Başarılı Performans Sergiliyor

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın dördüncü gününde Türkiye'yi 7 dalda 13 sporcu temsil etti. Atıcılıkta final mücadelesine çıkan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan Türk Milli Takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Sırbistan'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Okçuluk dalında Mete Gazoz, bireysel son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'ı 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi ve ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault ile eşleşti.

Türk sporcuların Olimpiyatların dördüncü gününde elde ettiği (30.07.2024) sonuçlar şöyle:

Bedminton

Neslihan Yiğit, J grubunda oynadığı ikinci ve son maçta Peru'dan Ines Lucia Castillo'yu 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Gruptan çıkma şansı çok düşük olan sporcunun durumu yarın yapılacak Aya Ohori (Japonya)-Ines Lucia Castillo (Peru) karşılaşmasının ardından netlik kazanacak.

Kürek:

Elis Özbay, kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 7: 56.51'lik dereceyle 6. sırada tamamladı. Sıralama yarışlarına devam edecek Elis Özbay, yarın C/D yarı finalinde mücadele edecek.

Havalı Tabanca:

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Judo

Champ de Mars Arena'daki judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi. Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Albayrak, olimpiyat oyunlarına son 16 turunda veda etti.

Atıcılık:

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün,Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde yaptığı 125 atışın 121'inde isabet sağladı. İlk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği elemelerde 15. basamakta yer alan Oğuzhan Tüzün, oyunlara veda etti.

Boks:

Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Esra Yıldız Kahraman, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.

Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg son 16 turunda Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Akbaş'ın, çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü yapacak.

Samet Gümüş, erkekler 51 kg son 16 turunda Kazakistan'dan son olimpiyat 3'üncüsü Saken Bibossinov'a mağlup olarak oyunlara veda etti.

Kaan Aykutsun, erkekler 80 kg son 16 turunda son 2 olimpiyatın şampiyonu Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya mağlup olarak oyunlara veda etti.

Okçuluk:

Mete Gazoz, bireysel son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'ı 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi. Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault ile eşleşti. Okçuluk erkekler bireyselde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.