Türk Tarihinde Süreklilik Vurgusu

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "yeni müfredatta 'Kurtuluş Savaşı' ifadesi yerine 'Milli Mücadele' kavramının getirileceğini" söylediğine ilişkin haberleri değerlendirirken, "Doğru olan Türk tarihini parçalayarak değil, bir bütün olarak okumaktır; Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirine rakip değil, birbirinin devamı olarak görmektir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir Milli Mücadele vererek, imparatorluğumuzun başkenti İstanbul başta olmak üzere, Alparslan'ın 1071'de kapılarını açtığı aziz yurdumuz Anadolu'yu yedi düvelin işgalinden kurtardık."

Osmanlı da Selçuklu da Türkiye Cumhuriyeti de Türk devletidir. Göktürklerden bugüne kadar kurduğumuz bütün devletleri aynı tarihi yürüyüşün halkaları olarak görür; hepsini Türk devleti kabul ederiz. Hepsini sever, sayar ve ortak tarihimizin şerefli mirası olarak sahipleniriz.

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreç bir kopuş değil, tarihimizin devamlılığının ve milletimizin değişen şartlara uyum sağlayabilme iradesinin en güçlü örneğidir. İmparatorluktan ulus devlete geçiş, dönemin siyasi ve tarihi şartlarının ortaya çıkardığı bir dönüşümdür. Bu dönüşümün temelinde ise Milli Mücadele'yle vatanı işgalden kurtaran millet iradesi vardır.

Doğru olan Türk tarihini parçalayarak değil, bir bütün olarak okumaktır; Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirine rakip değil, birbirinin devamı olarak görmektir. Şanlı tarihimizin devletlerini ve kahramanlarını birbirine karşı konumlandırmak yerine, aynı milletin ortak yürüyüşünün farklı dönemleri olarak değerlendirmektir."