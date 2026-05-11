Türk'ün Türküsü Ses Yarışması Üçüncü Kez Yapıldı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Türk'ün Türküsü Ses Yarışması'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin kültürünü, ruhunu ve güçlü sesini yaşatmayı amaçlayan yarışma, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait salonda düzenlendi.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Mustafa Altunkaynak, Alperen Kekilli ve Ahmet Öngel yer aldı.

Programda konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, ülkü ocakları olarak Türk milletinin kültürünü, sanatını ve milli ruhunu yaşatacak her çalışmanın destekçisi olmaya devam ettiklerini belirtti.

Yarışmanın üçüncüsünün gerçekleştirildiğini aktaran Yağmur, "Türk'ün Türküsü Ses Yarışması'nda genç kardeşlerimizin ortaya koyduğu performans bizleri gururlandırdı. Türk milletinin sesi olan türkülerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir." ifadelerini kullandı.