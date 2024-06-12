Türk Vatandaşı Çin Kültürüne İlgi Duyuyor

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TİANJİN, 12 Haziran (Xinhua) -- 7 yıl önce Çin'e yerleşen Türk vatandaşı Canan Hasan geleneksel Çin kültürüne derin bir ilgi duyuyor.

Hasan, "Ejderha Teknesi Festivali'ne üçüncü kez katılıyorum. Yaşadığım kentin kültürel mirasını keşfetmenin güzel bir yolu bu" diyor.

Hasan, Ejderha Teknesi Festivali'nin kutlandığı gün 1 yaşındaki oğlunu kucağına alarak, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen 2024 Haihe Ejderha Teknesi Yarışı'na katılan takım arkadaşlarına tezahürat yapmak için kıyıda bekledi.

Tianjin, ülkenin kuzeyinde ejderha teknesi sporunun benimsendiği ilk kentlerden biri. Tianjin'de ilk ejderha teknesi yarışı 1988 yılında Luanhe nehrinden Tianjin kentine uzanan Su Yönlendirme Projesini kutlamak için düzenlendi. Haihe Ejderha Teknesi Yarışı, 36 yıllık geçmişiyle Tianjin'de su sporları açısından önemli bir marka haline geldi.

"Ejderha Teknesi Festivali son derece eşsiz bir kültürel etkinlik" diyen Hasan, yarışı izlerken özgüven, yenilmezlik ve takım arkadaşlarıyla aynı hedefe ulaşma duygularının uyandığını söylüyor.

Canan Hasan umut dolu bir ifadeyle, "Sınıf arkadaşlarım Haihe Nehri'nin Tianjin halkı için ana nehir olduğunu söylemişti. Kentte ailemle yaptığım gezintiden sonra benim de hislerim bu yönde. Önümüzdeki birkaç yıl daha Tianjin'de çalışmaya devam edeceğim. Ayrıca gelecekte Haihe Ejderha Teknesi Yarışı'na katılmayı da istiyorum" diyor.

Hasan, "Çin ve Türkiye farklı geleneklere sahip olsa da tarih, kültür ve modern medeniyeti spor etkinliklerine entegre etme konusunda aynı yaklaşıma sahip" derken, Türk halkının geçmişten gelen at binme geleneğine işaret ediyor.

Geleneksel Türk sporlarından ciritin at binicileri tarafından oynandığını belirten Hasan, bu oyunun tıpkı Ejderha Teknesi kürekçilerinde olduğu gibi güç ve dayanıklılık gerektirdiğini söylüyor. Hasan, "Her iki yarışta da kişi kendine güvenmeli ve odaklanmalı" diyor.

Çin son yıllarda çeşitli medeniyetler arasında diyalog ve etkileşim platformları oluşturarak, güçlü ekonomik canlılığı sayesinde farklı kültürlerin ortak refahı ve gelişimi için fırsatlar yaratıyor.

2024 Haihe Ejderha Teknesi Yarışı'na yaklaşık 100 yabancı sporcu katıldı. Yarışa katılan yabancı takımların organizatörü Audrey Wang ise yarışın bir spor müsabakası olmaktan öteye geçtiğini, insanların daha iyi yaşama arzusunu temsil ettiğini ve birlik, işbirliği ve ilerleme gibi kültürel anlamlar barındırdığını düşünüyor.

"Çin her zaman beni etkilemiştir" diyen Hasan, uluslararası ticaretle uğraşan biri olarak son yıllarda Asya'dan Avrupa'ya birçok ülkeyi ziyaret etme şansı bulmuş. Hasan, Çin'in Antik İpek Yolu'nu canlı tutmak amaçlı kalkınma ve yatırımlarının özveri ve tutku gerektirdiğini ve Çin'in de bunlara sahip olduğunu gözlemlemiş.

Hasan, "Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören bir ülke. Bu durum ekonomik büyüme ve kalkınma açısından her iki ülkeye de karşılıklı fayda sağlıyor" diyor.