Türk Vatandaşlarından Pakistan\'a Ramazan Yardımı

21.02.2026 15:45
Türk vatandaşları, Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine 800 koli gıda dağıttı; destek ve iş birliği vurgulandı.

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu.

Başkent İslamabad'da düzenlenen programda ülkede ikamet eden Türk vatandaşları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 800 koli erzak dağıtıldı.

Her kolide 27 kilogram temel gıda malzemesi yer alıyor.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, iki ülke halklarının birbirine çok yakın olduklarını belirterek, her zaman zor zamanlarda birbirlerinin yanında olduklarını hatırlattı.

Kurtuluş Savaşı sırasında bu topraklardaki Müslümanların Türkiye'ye yardım ettiğini dile getiren Neziroğlu, "Nasıl siz her zaman bizim yanımızda olmuşsanız biz de her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Elimizde imkanlar oldukça hep yardıma devam edeceğiz"

Özellikle ramazanda ve Kurban Bayramı'nda çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun Pakistan'a geldiğini ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini belirten Neziroğlu, "Bu, karşılıklı bir yardım. Bizim de yardıma ihtiyacımız olduğunda yanımızda ilk Pakistanlı kardeşlerimizi buluyoruz. Bu yardımlar, bizim için bir görevdir. Elimizde imkanlar oldukça hep yardıma devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Neziroğlu, birlikte hayata geçirilebilecek projeler üzerinde de düşünülmesi gerektiğini, bir araya gelinerek gelir getirici projeler üretilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Neziroğlu, "Sizlerden istirhamım, bir araya gelip dikiş kursu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, belki 20-30 tane tavuk yetiştiriciliği olabilir. Kendi gelirinizi nasıl kazanacağınıza dair projeler hakkında düşünün ve bunları görüşelim." diye konuştu.

"Binlerce Pakistanlı öğrenci kardeşimiz Türkiye'de okuyor"

Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi için de destek vereceklerini dile getiren Neziroğlu, meslek sahibi olmanın önemini vurguladı.

Eğitimin de önemine değinen Neziroğlu, çocukların okula gönderilmesi konusunda ailelerin gösterdiği çabanın farkında olduklarını kaydederek, "Onlara ve okullarına elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret edelim." dedi.

Türkiye'nin Pakistan'a çok sayıda burs imkanı sunduğunu anlatan Neziroğlu, "Şu anda binlerce Pakistanlı öğrenci kardeşimiz, Türkiye bursuyla Türkiye'de okuyor. İnşallah yarın sizlerin çocukları da o bursları kazanır ve Türkiye'de okurlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Türk Vatandaşlarından Pakistan'a Ramazan Yardımı
