Türk Veteriner Hekimleri Birliği 70. Yılını Mücadele Yılı Olarak Geçirecek - Son Dakika
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği 70. Yılını Mücadele Yılı Olarak Geçirecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 70. Yılını Mücadele Yılı Olarak Geçirecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimlerin sorunlarının toplumun sağlık sorunu olduğunu belirterek, 70. yılın 'mücadele yılı' olarak geçeceğini söyledi. Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de bilimsel eğitim öğretimle hayvan sağlığı, refahı, güvenli ve yeterli gıda ile toplum sağlığı için çalışan en eski mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, veteriner hekimlerin mesleki sorunlarının sadece kendi sorunu olmadığını, hayvancılık, tarım, ekonomi, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının da zarar gördüğünü ifade etti.

09.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:16
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, "Veteriner hekimlerin sorunlarının esasen toplumun sağlık sorunu olduğunu bilerek, 70'inci yılımız 'mücadele yılı' olarak geçecek." dedi.

TVHB'nin 70'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'daki bir otelde etkinlik düzenlendi.

Arslan, etkinlikte, veteriner hekimliğin, Türkiye'de 182 yıldır bilimsel eğitim öğretimle, hayvan sağlığı, refahı, güvenli ve yeterli gıda ile toplum sağlığı için çalışan en kadim mesleklerden birisi olduğunu belirtti.

Bilimsel çalışmaların, ilerleyen yıllarda salgınlar, gıda kıtlığı, biyoterör, antibiyotik direnci ve iklim değişikliği gibi küresel ölçekli sorunlarla daha çok karşılaşılacağına işaret ettiğini aktaran Arslan, "Biz veteriner hekimler de ülkemiz için aynı kaygıları taşıyor, etkisizleştirilmiş hayvan sağlığı hizmetlerinin sadece veteriner hekimlerin mesleki sorunu olmadığını, esasen hayvancılığın, tarımın, ekonominin, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının zarar görmesi olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Sağlık sınıfı olan veteriner hekimlerin, ikincil mevzuatlarla bu sınıftan çıkarıldığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Veteriner hekimler, sağlık çalışanları ve emeklilerine yapılan tüm iyileştirmelerin dışında tutuldular. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmayan veteriner hekimler, şiddetin adeta kucağına itildiler. Gelinen noktada, veteriner hekimlik mesleği ciddi zarar görmüş ancak en büyük zararı hayvancılığımız, ekonomimiz, toplum sağlığı, eti ve sütü fahiş fiyata alan vatandaşımız görmüştür. "

Sahipsiz hayvan sorununun veteriner hekimliği hizmetlerinin etkisizleştirilmesinin bir sonucu olduğunu ifade eden Arslan, güvenli gıda ve çevre sağlığı görevlerinden sorumlu yerel yönetimlerin, veteriner hekimliğini sadece kısırlaştırmaya indirgeyerek Veteriner İşleri Müdürlükleri kurmaktan kaçındıkları değerlendirmesinde bulundu.

TVHB olarak 70'inci yılında mesleki mücadelelerini sivil toplum örgütleri ve veteriner hekimlerle büyüteceklerini söyleyen Arslan, bu amaçla ilerleyen günlerde daha fazla sahada olacaklarını kaydetti.

Birliğin 69'uncu yılının 6 Şubat depremleri nedeniyle "dayanışma yılı" olarak anıldığını hatırlatan Arslan, "Veteriner hekimlerin sorunlarının esasen toplumun sağlık sorunu olduğunu bilerek, 70'inci yılımız 'mücadele yılı' olarak geçecek." diye konuştu.

Etkinliğe, merkez odaları başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üyeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Murat Arslan, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Veteriner Hekimleri Birliği 70. Yılını Mücadele Yılı Olarak Geçirecek - Son Dakika

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