Türk Yıldızları 2 Ekim Cuma günü Malatya'da 17.50'de gösteri uçuşu yapacak

Türk Yıldızları 2 Ekim Cuma günü Malatya'da 17.50'de gösteri uçuşu yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı pistinde yarın 11.30'da çevre tanıma, Çarşamba 17.50'de prova uçuşu, 2 Ekim Cuma 17.50'de gösteri uçuşu düzenleyecek.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da çevre tanıma, prova ve gösteri uçuşu yapacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistte Türk Yıldızları, yarın saat 11.30'da çevre tanıma uçuşu yapacak.
Türk Yıldızları, Çarşamba günü 17.50'de ise prova uçuşu düzenleyecek.
Akrobasi timi Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü akşam saat 17.50'de ise gösteri uçuşuyla Malatyalı vatandaşlarla buluşacak.
Kaynak: AA
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