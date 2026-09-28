Türk Yıldızları 2 Ekim Cuma günü Malatya'da 17.50'de gösteri uçuşu yapacak - Son Dakika
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Türk Yıldızları 2 Ekim Cuma günü Malatya'da 17.50'de gösteri uçuşu yapacak

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı pistinde yarın 11.30'da çevre tanıma, Çarşamba 17.50'de prova uçuşu, 2 Ekim Cuma 17.50'de gösteri uçuşu düzenleyecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da çevre tanıma, prova ve gösteri uçuşu yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistte Türk Yıldızları, yarın saat 11.30'da çevre tanıma uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları, Çarşamba günü 17.50'de ise prova uçuşu düzenleyecek.

Akrobasi timi Türk Yıldızları, 2 Ekim Cuma günü akşam saat 17.50'de ise gösteri uçuşuyla Malatyalı vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türk Yıldızları 2 Ekim Cuma günü Malatya'da 17.50'de gösteri uçuşu yapacak - Son Dakika
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