Türk Yıldızları, 23 Nisan Kutlamalarında Gösteri Uçuşu Yaptı

(ANTALYA) - Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yaptı. Sahili dolduran binlerce Antalyalı, gösteriyi heyecanla izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalyalılara heyecan dolu anlar yaşattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gösteriyi vatandaşlarla birlikte izledi.

Türk Yıldızları'nın usta pilotlarının gerçekleştirdiği heyecan dolu gösteri, akrobasi timinde yer alan bir pilotun uçak içerisinden Antalyalıların bayramını kutlamasıyla başladı. Pilotun uçak içinden sesini duyan Antalyalılar bu kutlamaya alkışlarıyla karşılık verdi. Pilotların uçaklarla gerçekleştirdiği ters dönüşler ve manevralar ilgiyle izlendi. Türk Yıldızları, gökyüzüne uçaktan çıkan kırmızı dumanla kalp çizdi.

Gösteri sonunda Başkan Böcek, ekibe plaket takdim etti.