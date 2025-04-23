Türk Yıldızları'ndan Antalya'da Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika
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Türk Yıldızları'ndan Antalya'da Nefes Kesen Gösteri

Türk Yıldızları\'ndan Antalya\'da Nefes Kesen Gösteri

Türk Yıldızları, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu yaptı, binlerce kişi izledi.

23.04.2025 19:54
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Antalya Havalimanı'ndan kalkan Türk Yıldızları'nı Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi izledi.

Antalya semalarında yaklaşık 35 dakika uçan NF-5 tipi süpersonik 5 savaş uçağının gösterisi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

Ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek veren vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi izleyenlerden Sema Nur Ataş, AA muhabirine, gösterinin nefes kesici olduğunu belirtti.

Türk Yıldızları'nın gösterisini izlerken çok gururlandığını kaydeden Ataş, "Muhteşem bir gösteriydi, çok beğendim, gurur duydum. Pilotlarımızı kutluyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Ortaokul öğrencisi Engin Demirel ise gösteriyi çok beğendiğini dile getirerek, gösteriyi sunan Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Yıldızları'ndan Antalya'da Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika

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