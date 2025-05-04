Türk Yıldızları'ndan Kıbrıs'a Ay Yıldız Gösterisi

Türk Yıldızları, TEKNOFEST KKTC'nin son gününde gökyüzünde tüm Kıbrıs Adası'ndan görülebilen ay yıldız oluşturdu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin son gününde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Uçakların gökyüzüne ay ve yıldız çizmesi katılımcılar tarafından büyük bir merakla takip edilirken, sahneden Türk bayrağının tarih boyunca taşıdığı anlamı anlatan "Bu Bayrak" şiiri okundu.

Festivale katılan binlerce katılımcı bu anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.