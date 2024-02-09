Türk Yıldızları, Suudi Arabistan'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Yıldızları, Suudi Arabistan'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, Suudi Arabistan\'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'World Defense Show-2024' kapsamında Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşlarına ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, kokpit içi ve dışından çekimlerin yanı sıra Suudi Arabistan'ın hava akrobasi ekibi ile Türk Yıldızları'nın ortak uçuşu da yer aldı.

09.02.2024 14:27
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "World Defense Show-2024" kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları'ndan görüntüler paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, World Defense Show-2024 kapsamında nefes kesen gösteri uçuşları gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşlarından görüntülerin bulunduğu paylaşımda, kokpit içi ve dışından çekim açılarının yanı sıra Suudi Arabistan'ın hava akrobasi ekibi ile Türk Yıldızları'nın ortak uçuşu esnasında kaydedilen anlar da yer aldı.

Kaynak: AA

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