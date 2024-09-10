İzmir'in Kurtuluşu'nda Gösteri Uçuşları İptaline Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşlarının İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümünde ekonomik gerekçelerle iptal edilmesine tepki gösterdi. Bağcıoğlu, " Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği üstün performansın halka gösterilmemesi, milli şuurumuza ve askeri motivasyonumuza gölge düşürmüştür" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşlarının yapılmamasına tepki gösterdi. İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümünde gösteri uçuşlarının ekonomik nedenlerle iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Bağcıoğlu, "Bu gösteriler sayesinde, kahraman pilotlarımızın üstün yetenekleri ve özverili çalışmalarının meyvesi tüm dünyaya gösterilmektedir. Elde edilen karşılık, maddi olarak ölçülemeyecek kadar değerlidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterileri, sadece havacılık tutkunu kesimleri değil, tüm milletimizi heyecan ve gururla dolduran etkinliklerdir. Bu nedenle, İzmir'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümünde ekonomik gerekçelerle iptal edilmeleri kabul edilemez bir karardır. Gösteriler, milli şuurumuzu yükselten, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü tüm dünyaya gösteren faaliyetlerdir. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin performansları, askeri personelin moral ve motivasyonunu artırmakta, gençlerimizi havacılık mesleğine özendirmekte ve halkımızın havacılığa olan ilgisini canlı tutmaktadır. Bu gösteriler sayesinde, kahraman pilotlarımızın üstün yetenekleri ve özverili çalışmalarının meyvesi tüm dünyaya gösterilmektedir. Elde edilen karşılık, maddi olarak ölçülemeyecek kadar değerlidir.

Öte yandan bu faaliyetler, sadece bir gösteri olmayıp aynı zamanda savaş pilotlarının eğitiminin de önemli bir parçasıdır. Harekat eğitimleriyle bağlantılı olan bu gösteriler, pilotlarımızın üstün uçuş yeteneklerini kesintisiz olarak geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla bu etkinlikler, ülkemizin havacılık alanında ki kabiliyetlerini güçlendiren faaliyetlerdir. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en önemli günlerden biridir. Bu anlamlı günde, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği üstün performansın halka gösterilmemesi, milli şuurumuza ve askeri motivasyonumuza gölge düşürmüştür. Tüm ulusun gözü önünde sembolize edilen bu zafer havasının yaşanmaması büyük bir eksikliktir."