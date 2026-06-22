Türkan K. Dosyası Yeniden Açıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen ve hakkında daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Türkan K.'nin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucu; Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen ve hakkında daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Türkan K.'nin ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alındı. Yapılan çalışmalarda olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtları, HTS analizleri ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde şüpheli beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulunduğu, olayın intihar süsü verilerek 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçu kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerden İ.K. ve S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kahraman Polislerimizi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.