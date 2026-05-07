Türkçe Saati Proje Destek Programı Başladı

07.05.2026 10:52
YTB, yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe öğrenimini desteklemek için başvuru almaya başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocukların ana dillerini öğrenmeleri ve kültürel bağlarını korumaları amacıyla hayata geçirdiği "Türkçe Saati Proje Destek Programı" için başvuru almaya başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkçemiz, Ortak Evimiz!" sloganıyla yürütülen program, okul öncesinden okul çağına kadar geniş yaş grubunu kapsayan 3 farklı modülden oluşuyor.

Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanan "Tohum Modülü" ile Türkçe oyun gruplarının desteklenmesi amaçlanırken "Fidan Modülü" kapsamında 7 yaş ve üzeri çocuklara sistematik Türkçe eğitiminin verilmesi hedefleniyor.

"Ağaç Modülü" ise çift dilli okul öncesi eğitim veren kurumların eğitim kapasitesinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Böylece farklı yaş gruplarındaki çocukların Türkçe dil gelişimlerinin desteklenmesi ve ana dil bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkçenin sesini dünyanın her köşesinde yaşatmayı amaçlayan program için sivil toplum kuruluşları, başvurularını 15 Haziran'a kadar yapabilecek.

Programa dair başvuru rehberi ve detaylı bilgiye YTB'nin resmi internet sitesi "www.ytb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus da yurt dışındaki genç nesillerin Türkçeyi etkin şekilde kullanabilmelerinin önemine dikkati çekerek, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evlatlarımızın ana diliyle kurduğu bağ, onların şahsiyetini inşa eden en güçlü kaledir. Dilini muhafaza eden çocuklarımız, özünü ve geleceğini de muhafaza eder. YTB olarak, yurt dışındaki yavrularımızın Türkçeyi güçlü bir şekilde öğrenmeleri için 'Türkçe Saati Proje Destek Programı' ile yanlarındayız. Bu programla hem Türk hem de içinde yaşadığı toplumun kültüründen aldığı zenginlikleri başarıyla harmanlayan öz güven sahibi bireylerin yetişmesine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA

