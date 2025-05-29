Türkçe ve Çocuk Şenliği Romanya'da Kutlandı - Son Dakika
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Türkçe ve Çocuk Şenliği Romanya'da Kutlandı

Türkçe ve Çocuk Şenliği Romanya\'da Kutlandı
29.05.2025 00:15
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Romanya'da 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında 2. Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

Romanya'da Türkçenin kültürel değer olarak kökleşmesine katkı sunan "Tercihim Türkçe Projesi", bu yıl ikincisi düzenlenen Türkçe ve Çocuk Şenliği ile kutlandı.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 2. Türkçe ve Çocuk Şenliği, Enstitü öncülüğünde, Bükreş'te Türkçe öğrenen çocukların katılımıyla düzenlendi.

Etkinlik, 2025'in "Romanya Ulusal Çocuk Yılı" ilan edilmesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 5 Haziran Türkçe Günü'ne ithafen, dostluğun ve ortak kültürel belleğin yankılandığı şölen olarak çocuklarla buluştu.

"Türkçeyi öğrenen her çocuk, bir dostluk dili öğreniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Romanya'daki devlet okullarında yüzlerce öğrenciye Türkçe öğrenme imkanı sunan ve geçen yıl başlatılan Tercihim Türkçe Projesi'ne değinerek, "Türkçeyi öğrenen her çocuk, sadece bir dil değil bir dostluk dili öğreniyor. Bu proje, iki milletin ortak geleceğine atılan bir selamdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da kültürel diplomasi yoluyla gelişen dil temelli bağların iki ülke ilişkilerinde kalıcı dostluklara kapı araladığını vurgulayarak, projenin yürütülmesi konusunda emek harcayan Yunus Emre Enstitüsü çalışanlarına teşekkür etti.

Bükreş Dante Aligheri Lisesi Müdürü Maria Dan ise Türkçenin okullarında öğretilmesinin sebeplerine ilişkin, "Öğrencilerimize çok dilli bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Türkçe, sadece komşu bir ülkenin dili değil tarihsel ve kültürel açıdan da Romanya için önemli bir bağ. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz hem yeni bir dil öğreniyor hem de bir kültüre yakınlaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sevilen sanatçılar çocuklar için sahneye çıktı

Bükreş Ulusal Çocuk Sarayından Rumen Halk Oyunu ekibinin sergilediği yerel danslarla başlayan etkinlikte, Rumen müziğinin sevilen ismi ve Enstitünün Türkçe kursiyeri Otilia ile Türkiye'den gelip Romanya'da hayat kuran Deniz Cem de performans sergiledi.

Otilia'nın Türkçe seslendirdiği şarkılara çocuklar eşlik ederken, Deniz Cem ile birlikte Memleketim şarkısını da söylendi.

Programda ayrıca Köstence'den gelen Romanya Demokrat Türk Birliğine bağlı Şirinler ve Fidanlar gruplarının sahne aldığı Anadolu halk oyunları gösterisi, Romanya Türk Müslüman Tatarların Demokrat Birliği tarafından hazırlanan Türk Tatar halk dansları gösterisi de sahnelendi.

Etkinliğin sonunda programa katılan yaklaşık 1000 çocuğa Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkçe ve Çocuk Şenliği Romanya'da Kutlandı - Son Dakika

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