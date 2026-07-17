Türkeli'de Etkileyici Sis Manzarası - Son Dakika
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Türkeli'de Etkileyici Sis Manzarası

Türkeli\'de Etkileyici Sis Manzarası
17.07.2026 17:38
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Sinop Türkeli'de dronla kaydedilen etkili sis, doğal manzarayla birleşerek görsel şölen sundu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sis dronla kaydedildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

Karadeniz'i ve ilçe merkezinin üzerini kaplayan sis, etkileyici görüntü oluşturdu.

Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sunarken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkeli'de Etkileyici Sis Manzarası - Son Dakika

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