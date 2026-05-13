Türkeli'de Kanola Tarlaları Dronla Görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde çiçek açan kanola tarlaları dronla görüntülendi.

İlçede bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan kanola bitkisi, ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyadı.

Çiftçilerin ayçiçeğine alternatif olarak ektiği ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemde bölgede tercih edilen önemli tarımsal ürünler arasında yer alıyor.

Sarıya bürünen tarlalar, dronla kayda alındı.