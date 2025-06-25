Türkeli\'de Makilik Alanda Yangın Söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Direkli köyündeki makilik alanda yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Jandarma ekiplerince yangının meydana geldiği bölgede incelemede bulunuldu.
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