Türkistan'a Özel Statü Verildi - Son Dakika
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Türkistan'a Özel Statü Verildi

Türkistan\'a Özel Statü Verildi

Kazakistan'da Türkistan kentine özel statü verilerek tarihi ve kültürel miras korunacak.

18.12.2024 17:49
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Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te "Türk dünyasının manevi başkenti", Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Meclis'in haftalık genel oturumunda yasa tasarısını tanıttı.

Ülkenin güneyinde bulunan ve 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Türkistan'a özel statü verilmesini öngören yasa tasarısına göre kadim kent, Kazakistan'ın "manevi, tarihi, kültürel ve turizm merkezi" olacak.

Kentteki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak.

Özellikle Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin özgünlüğünü korumak amacıyla etrafındaki yapılaşma sınırlandırılacak.

Türbe bölgesinde yüksekliği 7 metreyi aşan ve ölçeği, rengi ve yapı malzemesi bakımından tarihi eserlerle bağdaşmayan binaların inşasına izin verilmeyecek.

Türkistan'da el sanatı yapan zanaatkarların masrafları ise yerel bütçeden karşılanacak.

Ayrıca Türkistan Valiliğinin de yetkileri genişletilecek.

Milletvekili Temir Kırıkbayev, Türkistan'a özel statü veren söz konusu yasa tasarısıyla kentin "Türk dünyasının manevi başkenti" statüsünün pekiştirilmesi, tarihi dokusunun korunması, turistik cazibesinin artırılması ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını teşvik etmenin amaçlandığını bildirdi.

Türkistan'a 2023'te 1,5 milyondan fazla turistin geldiğini belirten Kırıkbayev, "Bu yasa tasarısıyla yaklaşık 5-10 yıl içinde Türkistan'ın kültürel özgünlüğünü koruyan, Türk halklarının, turistlerin ve yatırımcıların ilgisini çeken modern altyapıya sahip gelişen bir kente dönüşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Senatoda da onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın da imzasıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkistan'a Özel Statü Verildi - Son Dakika

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