Türkiye ADF ile Diplomasi Vurgusu Yapıyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye'nin ADF'yi düzenlemesi, diplomasiye verdiği önemin açık bir göstergesidir. Tüm bu sorunların diplomasi yoluyla çözülebileceği anlayışı öne çıkarılmakta ve dünyanın dört bir yanından gelen temsilciler bu çerçevede görüşlerini ifade edebilmektedir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Duran açıklamasında, ADF'nin 5. yılını kutlayarak, toplantının hayırlı olmasını diledi. ADF kapsamında farklı kıtalardan ve ülkelerden gelen diplomatlara, devlet adamlarına, gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına söz hakkı verildiğini belirten Duran, "Dünyanın giderek karmaşıklaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde; adalete, eşitliğe ve hakkaniyetli paylaşıma dayalı bir düzen arayışı öne çıkıyor. Bu bağlamda ADF'nin ortaya koyduğu platform son derece değerli. Bilindiği üzere Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun süredir çevresinde istikrar, güvenlik ve ekonomik iş birliği üretmeye çalışan bir ülke konumunda. Bu çerçevede Türkiye; hem arabuluculuk yapmaya hem de geliştirdiği kapasiteleri, savunma sanayi dahil olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya hazırdır ve bunun somut örneklerini ortaya koymaktadır" dedi.

'ADF, İKLİM MESELELERİNDEN KÜRESEL DİĞER SORUNLARA KADAR PEK ÇOK BAŞLIĞI BİR ARAYA GETİRİYOR'

Dünyanın nasıl bir düzene evrileceğinin belirsiz olduğu, kaosun derinleştiği ve çatışmaların sürekli gündemde olduğu bir dönemden geçildiğinden bahseden Duran, "Pandemiden bu yana Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki İsrail'in saldırıları ve son olarak ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim, dünyanın nereye gittiği sorusunu gündeme getiriyor. Bilindiği gibi çok kutuplu bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Ancak bu çok kutuplu yapının nasıl şekilleneceği ve nasıl hizalanacağı henüz net değil. İşte böyle bir ortamda ADF'de yapılan tartışmalar; teknoloji rekabetinden enerji krizine, iklim meselelerinden küresel diğer sorunlara kadar pek çok başlığı bir araya getiriyor. Bu yönüyle söz konusu tartışmalar büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, SÖYLEYECEK SÖZÜ VE YAPACAK İŞİ BULUNAN BİR ÜLKE OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR'

Duran, Türkiye'nin ADF'yi düzenlemesinin, diplomasiye verdiği önemin açık bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Tüm bu sorunların diplomasi yoluyla çözülebileceği anlayışı öne çıkarılmakta ve dünyanın dört bir yanından gelen temsilciler bu çerçevede görüşlerini ifade edebilmektedir. 'Dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkündür' diyen Cumhurbaşkanımızın vizyonu da bu platformda somut karşılık bulmaktadır. Tüm bu açılardan değerlendirildiğinde Türkiye, yalnızca kıtaların kesişim noktasında bulunan bir merkez ülke değil; aynı zamanda stratejik ağırlığı olan, söyleyecek sözü ve yapacak işi bulunan bir ülke olarak öne çıkmaktadır" diye konuştu.