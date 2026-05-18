Türkiye-Almanya Üçüncü Diyalog Toplantısı Berlin'de Yapıldı

18.05.2026 21:53
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Toplantısı'nın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın Berlin'de gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye ile Almanya arasındaki çok boyutlu ortaklık, Avrupa'nın istikrarı ve refahı bakımından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın Berlin'de gerçekleştirildiğini açıkladı. Fidan, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığını bildirdi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'la Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ni imzalamamızın ardından, bugün de Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nı Berlin'de başarıyla gerçekleştirdik. 12 yıl aradan sonra düzenlenen bu toplantı, iki ülkenin stratejik iş birliğini daha da ileri taşıma yönündeki ortak iradesini ortaya koymuştur."

Başta Şansölye Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olmak üzere Alman yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Savunma sanayii, ekonomi, enerji ve bağlantısallık gibi alanlardaki iş birliğimizi somut projeler ve karşılıklı yatırımlarla derinleştirmeyi sürdüreceğiz. Almanya'daki Türk toplumunun, ilişkilerimizin beşeri, kültürel ve ekonomik temelini güçlendiren önemli bir köprü olduğunu, bu bağların korunmasının önemini bir kez daha vurguladık.

Görüşmelerimizde bölgesel ve küresel gelişmeler de geniş yer tuttu. Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, Avrupa güvenliği, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş ve Gazze'deki durum başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut krizlerin diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladık.

Türkiye ile Almanya arasındaki çok boyutlu ortaklık, Avrupa'nın istikrarı ve refahı bakımından da büyük önem taşımaktadır. Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

