Türkiye-Arnavutluk Askeri İşbirliği Güçleniyor

20.04.2026 17:33
Org. Bayraktaroğlu, Arnavutluk'ta güvenlik işbirliğini tartıştı, ortak tatbikatlar planladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji ile görüştü.

Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu, Kingji ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.

İki ülke arasında güvenlik ve savunma alanındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Kingji, "İleri askeri eğitim ve öğretim programları aracılığıyla insan kapasitesi geliştirme konusunda işbirliğini artırmayı, ortak tatbikatlar yoluyla operasyonel birlikte çalışabilirliği artırmayı ve ortak ilgi alanlarında deneyim alışverişinde bulunmayı görüştük." ifadesini kullandı.

Kingji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek için minnettar olduğunu kaydetti.

Bayraktaroğlu da Arnavutluk ile askeri işbirliğini daha da derinleştirme taahhüdünü yineleyerek, bu ülkenin bölgesel ve daha geniş kapsamlı güvenliğin sağlanmasındaki aktif rolünü övdü.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Arnavutluk Savunma Bakanı Ermal Nufi ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Advertisement
