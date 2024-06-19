Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

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(ANKARA) - Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, grubundaki ilk maçında Gürcistan karşısında 3-1 galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Çankaya Belediyesi, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurduğu dev ekranla millilerin galibiyet sevincini, Çankayalılarla buluşturdu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na F grubundan katılan ve ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya gelen Türkiye, rakibini 3-1'lik net bir skorla mağlup ederek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Çankaya Belediyesi, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurduğu dev ekranla Çankayalılarla milli maç heyecanını paylaştı.

Türkiye'nin grubundaki iki maçı da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda dev erkandan izlenecek. Portekiz ile 22 Haziran Cumartesi günü 19.00'da karşı karşıya gelecek Milliler, grubun son maçında Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü 22.00'de ikinci tura çıkmak için mücadele verecek.

Çankaya Belediyesi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını, 14 Temmuz'a kadar dev ekranda göstermeyi sürdürecek.