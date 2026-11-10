Türkiye-Azerbaycan Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Cebrayıl'da açıldı

Türkiye- Azerbaycan Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi, Azerbaycan'ın Cebrayıl ilinde hizmete girdi.

Bir zamanlar Ermenistan işgalinde bulunan Cebrayıl'da kurulan tesisin temeli 20 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 11,4 hektarlık alanda kurulan tesisin bünyesinde toplam 12 bin 200 metrekarelik bina ve kullanım alanı bulunuyor.

Bu alan içerisinde eğitim merkezi binası, fidanlık idari binası, fidanlık atölyesi ve fidan satış alanı yer alıyor. Fidan üretimi ise 47 bin 300 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

Yıllık 2 milyon fidan üretim kapasitesine sahip tesisteki eğitim merkezinde, her yıl 400 kişiye konaklamalı teorik ve uygulamalı eğitim verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında tesisi, "Türkiye ile Azerbaycan işbirliğinin yeni bir nişanesi" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada da "Türkiye olarak azatlığında olduğu gibi Karabağ'ın inkişafı için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Türkiye-Azerbaycan Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi'ni Karabağ'a kazandırmaktan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullanmıştı.